Ilfattoquotidiano.it - “La Madonna è interpretata da una attrice israeliana. È disgustoso con il genocidio in corso”: polemiche furiose pro Palestina per “Mary – Storia di Maria” di Netflix

Doveva essere il kolossal di Natale firmatoe, invece, si sta rivelando un boomerang, almeno sui social. “di” è l’epopea biblica di formazione, in cuiviene emarginata e costretta a nascondersi, a seguito dell’immacolata concezione. Il film sarà disponibile sulla piattaforma dal 6 dicembre.Ma già il trailer ha scatenatopro-. Come anche riportato dal sito The New Arab, i commenti sui social sono stati ferocissimi. Anzitutto la prima critica che è stata mossa riguarda “la mancanza di rappresentanza araba e palestinese, in particolare dopo il casting di artisti bianchi europei e israeliani”.Nel cast figurano gli attori israeliani Noa Cohen (che interpreta la), Ori Pfeffer e Ido Tako. Proprio la scelta caduta sulla Cohen ha destato stupore perché così la produzione “avrebbe cancellato l’identità palestinese e diffuso inesattezze storiche sulla famiglia di Cristo”.