Incendio al ristorante La Pergola | fiamme fumo e strada chiusa al traffico

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Tanto spavento ma nessun ferito per via dell’divampato nella mattinata di oggi, sabato 16 novembre, alpizzeria “La” di Rovetta. L’allarme è scattato attorno a 12 dal noto locale della val Seriana: immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che, sul posto, hanno provveduto a spegnere le, bonificare l’area interessata e mettere in sicurezza il. Ancora da ricostruire la dinamica dei fatti e l’origine dell’. Per garantire l’intervento dei Vigili del Fuoco, laè stataale riaperta a operazioni concluse.