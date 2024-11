Cityrumors.it - Il ritorno di Ranieri, Giannini: “Romanismo ed esperienza, per me salirà in classifica e…”

L’ex giocatore e capitano, ma anche una delle bandiere giallorosse esprime il suo pensiero suldel tecnico nella capitale“Vedere tornare a casa una persona che ha fatto tanto per la Roma, romano e romanista, è sempre bello ed emozionante“. Per una bandiera vedere la propria squadra del cuore che soffre non è mai bello, ma se a risolvere la situazione è uno di quelli che vuole bene alla Roma ed è anche uno che ci sa fare, allora per Giuseppeè garanzia di successo.Ildi: “ed, per meine.” (Ansa Foto) Cityrumors.itUnche ha portato entusiasmo e soprattutto un po’ di pace nella Roma visto che sin dall’inizio della stagione c’è stata parecchia turbolenza, ma per Beppeè ora di ripartire e, a suo parere si è scelto l’uomo giusto per farlo: “Ha la saggezza e l’tale per rimettere le cose a posto, per me non ci sono dubbi, anche perché a volte si complicano troppe le cose, quando in realtà è meglio fare tutto con semplicità“.