Gqitalia.it - I 10 migliori smartwatch in offerta adesso, per chi non riesce ad aspettare fino al Black Friday

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Regalarsi uno deiinper il2024 è la cosa ideale da fare, a prescindere dal fatto che tu sia uno sportivo o meno. Complice l'enorme sviluppo deinel corso degli ultimi anni, si è registrato un vero e proprio boom di orologi intelligenti: perché sono sempre più desiderati ma anche – e soprattutto - perché costano sempre meno, in virtù dell'abbassamento dei prezzi dovuto alla maggior concorrenza all'interno del settore. I costi medi di unosono in calo, cosa che li rende una scelta sempre più accessibile ed economica. E bella, perché sì, anche il design di questi device ha fatto passi da gigante: quelli che un tempo erano semplici gadget da polso, oggi possono tranquillamente diventare parte integrante di un look ben studiato.