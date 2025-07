Ucraina Mattarella | non arrendersi a sopraffazione Kyev non è sola

In un momento di crisi globale, la solidarietà internazionale assume un ruolo fondamentale. Il presidente Mattarella sottolinea con forza che l’Ucraina non è sola di fronte alla sopraffazione, ribadendo l’importanza di far sentire il nostro supporto durante le trattative di pace. Un messaggio chiaro e deciso che invita tutti a non arrendersi di fronte alle difficoltà, perché la pace e la ricostruzione sono obiettivi condivisi da tutta la comunità.

Roma, 10 lug. (askanews) – “Oggi più che mai è cruciale far sì che Kyev avverta che non è sola in questo delicato passaggio” mentre sono in corso trattative di pace e “questo messaggio è il primo significato di questa conferenza”. Sergio Mattarella intervenendo alla Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina che si svolge a Roma manda un messaggio di solidarietà forte all’Ucraina. Ribadisce che questa guerra “riguarda tutta la comunità internazionale” e che la difesa del diritto internazionale non è utopia anzi è tra le stesse ragioni d’essere dell’Unione europea che deve essere pronta ad accogliere l’Ucraina per sottrarla ai tentativi di dominio e sopraffazione delle potenze “più armate”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

