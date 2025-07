Donkey Kong Bananza il team di Super Mario Odyssey svela com’è iniziato lo sviluppo del gioco

Il team dietro Super Mario Odyssey ha sorpreso tutti svelando lo sviluppo di Donkey Kong Bananza, un progetto nato da un'idea originale e non come un semplice DLC. In un'intervista recente, il produttore Kenta Motokura ha condiviso i dettagli sulla genesi di questo nuovo titolo, che promette di portare l'iconico personaggio in avventure mai viste prima. La vera novità ? La sua creazione si basa su un concept totalmente innovativo incentrato su...

Come sappiamo da un paio di settimane, Donkey Kong Bananza è stato sviluppato dallo stesso team che ha dato vita a Super Mario Odyssey. E proprio in queste ore Kenta Motokura, produttore di entrambi i titoli, che ha raccontato com’è nato il progetto nel corso di una nuova intervista. L’idea iniziale non è stata quella di realizzare un DLC o un sequel di Odyssey, come si era ipotizzato, ma piuttosto un titolo completamente nuovo incentrato su Donkey Kong, su richiesta diretta di Yoshiaki Koizumi, figura di spicco all’interno di Nintendo e già director di Jungle Beat. Motokura ha affermato ad IGN che Koizumi ha chiesto esplicitamente al team di Odyssey di costruire un gioco 3D basato su Donkey Kong, sfruttando le peculiarità fisiche del personaggio per differenziarlo da Mario. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Donkey Kong Bananza, il team di Super Mario Odyssey svela com’è iniziato lo sviluppo del gioco

In questa notizia si parla di: donkey - kong - odyssey - bananza

Donkey kong bananza: il dibattito sulla sua eredità controversa da super mario odyssey - Il mondo di Donkey Kong Bananza sta catturando l'attenzione degli appassionati, generando un dibattito acceso sulla sua eredità rispetto a Super Mario Odyssey.

Il ritorno di Donkey Kong è più esplosivo che mai! Bananza per Switch 2 prende ispirazione da Mario Odyssey, ma punta tutto su potenziamenti, trasformazioni e distruzione controllata. Tra mondi sotterranei, nostalgia e novità , ci siamo divertiti… e non vediam Vai su Facebook

Donkey Kong Bananza è in effetti stato creato dal team di Super Mario Odyssey, ecco com'è andata; Donkey Kong Bananza, il team di Super Mario Odyssey svela com'è iniziato lo sviluppo del gioco; Donkey Kong Bananza doveva uscire su Switch 1: cosa cambia ora con Switch 2?.

Donkey Kong Bananza è in effetti stato creato dal team di Super Mario Odyssey, ecco com'è andata - Dopo tanti misteri, la conferma sul fatto che ci sia proprio il team di Super Mario Odyssey dietro lo sviluppo di Donkey Kong Bananza arriva da un'intervista a Kenta Motokura, produttore di entrambi i ... Scrive msn.com

Donkey Kong Bananza nasce come gioco per la prima Switch, ma Nintendo non voleva scendere a compromessi - Donkey Kong Bananza, in uscita la prossima settimana in esclusiva su Nintendo Switch 2, era stato inizialmente concepito come un titolo per la precedente generazione della console. Segnala it.ign.com