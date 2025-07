Atletica Luca Sito torna e si spegne nel finale Palmero e Del Buono ok a Nembro Adcock vince

Al centro sportivo Saletti di Nembro, tra entusiasmo e adrenalina, si è svolta la 28ma edizione del Meeting Internazionale, tappa fondamentale del World Continental Tour. Tra le stelle in pista, Luca Sito ha stupito con una prestazione emozionante, nonostante il finale spegnersi all’ultimo sprint. Una giornata di grande sport che, nonostante qualche incertezza, conferma l'importanza di questo appuntamento nel panorama atletico italiano.

Al centro sportivo Saletti di Nembro (in provincia di Bergamo) è andata in scena la 28ma edizione del tradizionale Meeting Internazionale che anima la località orobica. La tappa del World Continental Tour (livello Challenger, il quinto circuito internazionale itinerante per importanza) era particolarmente attesa per la presenza di Luca Sito, primatista italiano dei 400 metri che ha aperto la stagione dopo l'operazione chirurgica a cui si è sottoposto lo scorso 11 aprile per risolvere una problematica di ernie inguinali. Il milanese è partito forte, ma poi ha accusato la fatica sul rettilineo conclusivo e ha chiuso al quinto posto nella serie più veloce con il tempo di 46.

