Larry David torna in tv con una sketch comedy prodotta da Barack Obama

Larry David torna in tv con una nuova e attesissima sketch comedy, questa volta prodotta da Barack Obama. Dopo il successo di Curb Your Enthusiasm, il genio comico si unisce all'ex presidente americano in un progetto originale che esplora la storia americana con humor e intelligenza. Con una squadra stellare, tra cui Jeff Schaffer, questa serie promette di essere un appuntamento imperdibile: preparatevi a ridere e riflettere sui grandi temi della nazione.

HBO ha annunciato il nuovo progetto ideato da Larry David dopo Curb Your Enthusiasm e nel team c'è anche l'ex presidente americano. Larry David collaborerà nuovamente con HBO in occasione di una miniserie di genere sketch comedy con al centro la storia americana. Il comico firmerà la sceneggiatura insieme a Jeff Schaffer, che ha fatto parte in passato anche del team di Curb Your Enthusiasm, mentre nel team di produttori ci sarà inoltre Barack Obama. Cosa racconterà la nuova comedy Il nuovo progetto, ancora privo di un titolo ufficiale, sarà composto da sei episodi della durata di trenta minuti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Larry David torna in tv con una sketch comedy prodotta da Barack Obama

