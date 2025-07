Calciomercato Inter l’indiscrezione a sorpresa dal Belgio | non solo Aleksandar Stankovic! Dialoghi col Brugge anche per soffiare quell’obiettivo al Milan!

L’affare di calciomercato dell’Inter si arricchisce di un’inedita sorpresa dal Belgio: non solo Aleksandar Stankovic, ma anche un nome caldo proveniente dal Brugge, pronto a mettere in discussione le strategie del Milan. Dopo un incontro tra le dirigenze, emerge un interesse concreto per il giovane centrocampista svizzero Ardon Jashari. La corsa ai talenti continua a infiammare il mercato nerazzurro, lasciando i tifosi fiutare grandi colpi all’orizzonte.

Calciomercato Inter, l'indiscrezione a sorpresa dal Belgio: non solo Aleksandar Stankovic! Dialoghi col Brugge anche per quell'obiettivo del Milan!. Oggi, dopo un incontro tra la dirigenza del calciomercato Inter e quella del Club Brugge, è emerso che i nerazzurri hanno cercato di imbastire una trattativa complessa per il centrocampista svizzero Ardon Jashari. Secondo quanto riportato dal giornalista belga Sacha Tavolieri, l'Inter avrebbe offerto Aleksandar Stankovic, giovane centrocampista classe 2005 rientrato dal prestito al Lucerna, e una cifra di 30 milioni di euro per ottenere il cartellino di Jashari.

In questa notizia si parla di: brugge - inter - calciomercato - indiscrezione

Stankovic, il Club Brugge accelera per la chiusura! Inter ha una pretesa - Il futuro di Aleksandar Stankovic si fa sempre più incerto: il giovane talento, reduce dall’esperienza in Svizzera al Lucerna, potrebbe trovare una nuova casa in Belgio, al Club Brugge.

? #Calciomercato #Milan, il punto di Matteo Moretto: per Ardon #Jashari il giocatore ha già detto sì, il #Brugge riflette. Su #ArchieBrown (Gent), rossoneri attenti ma nessuna offerta al momento. Situazioni in evoluzione. #ACMilan #MilanMercato #Moretto Vai su Facebook

Cosa succede oggi sul Calciomercato? Le trattative LIVE; Milan a tutta su Jashari: il Club Brugge si muove per Aleksandar Stankovic; Milan, trattativa col Bruges per Jashari: i dettagli.

Da Stankovic a Jashari: Brugge a Milano, blitz in sede Inter | VIDEO CM.IT - Jashari e Stankovic blitz del Brugge a Milano: incontro con l'Inter in sede e possibile faccia a faccia col Milan, le ultime ... Come scrive calciomercato.it

Dirigenti Club Brugge: “Stankovic? Inter molto professionale. Capiamo che in Italia…” - All’uscita dalla sede dell’Inter, i dirigenti del Club Brugge, arrivati a Milano per parlare della trattativa per Aleksandar Stankovic ... Riporta fcinter1908.it