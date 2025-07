Annunciati i membri del nuovo Consiglio dei Videogiochi del Regno Unito

Oggi si svelano i protagonisti del nuovo Consiglio dei Videogiochi del Regno Unito, un organismo di eccellenza che riunisce le menti più innovative dell’industria. Con un patrimonio di 7,82 miliardi di sterline e oltre 28.000 professionisti, il settore britannico si prepara a definire il futuro dell’intrattenimento interattivo, aprendo la strada a nuove frontiere di creatività e innovazione. Un passo decisivo verso un domani ancora più entusiasmante.

Oggi sono stati annunciati i membri del nuovo Consiglio dei Videogiochi del Regno Unito, che riunisce figure di spicco dell’industria videoludica britannica provenienti dall’intero ecosistema per contribuire a plasmare il futuro del settore dei videogiochi e dell’intrattenimento interattivo del Regno Unito, che vale 7,82 miliardi di sterline. L’industria videoludica britannica è la più grande d’Europa in termini di personale, con oltre 28.000 sviluppatori impiegati in 1.757 studi. Presieduto da Jason Kingsley CBE, CEO di Rebellion Games, e da Nick Button-Brown, Presidente di Outright Games, il Consiglio è stato istituito per collaborare con il governo e sostenere la crescita, l’innovazione e la portata internazionale dell’industria dei videogiochi e dell’intrattenimento interattivo del Regno Unito. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Annunciati i membri del nuovo Consiglio dei Videogiochi del Regno Unito

