Congresso Pd Pierluigi Spinelli nuovo segretario della provincia di Terni

Il congresso del PD di Terni segna una svolta importante con l’elezione di Pierluigi Spinelli come nuovo segretario provinciale, dopo la recente nomina di Damiano Bernardini a segretario regionale. Questa scelta riflette un momento di rinnovamento e rafforzamento per il partito nella provincia. L’assemblea, nonostante le richieste di rinvio, ha confermato la volontà di proseguire con determinazione il cammino verso un futuro politico più stabile e condiviso.

Dopo l’elezione del sindaco di Baschi Damiano Bernardini come nuovo segretario regionale del Partito Democratico, l’assemblea provinciale di Terni ha eletto a segretario Pierluigi Spinelli, candidato della mozione ‘Casa democratica’. Non c'è stato dunque il rinvio dell’assemblea richiesto dai. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: segretario - pierluigi - spinelli - terni

Terni, Pd: Pierluigi Spinelli nuovo segretario provinciale; Congresso Pd, Di Girolamo segretario di Terni. Battaglia per il provinciale e il regionale: la situazione; Terni, Pd al voto per i congressi. E' l'ex sindaco Leopoldo Di Girolamo il nuovo segretario comunale.

E' Pierluigi Spinelli il nuovo segretario provinciale del Pd ternano - Rai ed i suoi 916 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... msn.com scrive

Terni, Pd al voto per i congressi. E' l'ex sindaco Leopoldo Di Girolamo il nuovo segretario comunale - Nel frattempo la corsa alle segreterie provinciale e regionale proseguirà per tutta la settimana. Come scrive corrieredellumbria.it