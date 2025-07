Juventus Women l’ex Caruso suona la carica per il match contro la Spagna | Domani gara decisiva Speriamo di poter far affidamento su questo aspetto

Juventus Women si prepara a un match cruciale contro la Spagna, con Arianna Caruso che suona la carica. L’ex bianconera e ora protagonista della Nazionale italiana evidenzia due aspetti fondamentali per affrontare questa sfida decisiva, sperando di poter fare affidamento su di essi. Domani sera, l’Italia si gioca tutto in campo: il destino delle azzurre è nelle proprie mani, e il momento di dimostrare il valore di questa squadra.

Juventus Women, l’ex bianconera Arianna Caruso drizza le orecchie di tutte le sue compagne di squadra: bisognerà contare su due aspetti per.. L’ex calciatrice della Juventus Women, Arianna Caruso si è presentata nella conferenza stampa della sfida tra Italia e Spagna. Al fianco del suo CT, Andrea Soncin ha parlato della sfida che attende la Nazionale azzurra domani sera contro le iberiche. Questa partita vale per l’ultima giornata del girone B di Euro 2025 e sarà decisiva per le azzurre, alle quali basta un punto per poter accedere ai quarti di finale della competizione. A tal proposito la giocatrice del Bayern Monaco ha parlato con questi termini per la gara da dentro o fuori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, l’ex Caruso suona la carica per il match contro la Spagna: «Domani gara decisiva. Speriamo di poter far affidamento su questo aspetto»

In questa notizia si parla di: women - caruso - juventus - spagna

Juventus Women, l’ex Caruso scrive a Cantore: «Chi ti ama capisce, vali più dei giudizi» – FOTO - Nel mondo del calcio femminile, i legami e le emozioni si intrecciano più di quanto si possa immaginare.

Juventus Women mercato: altro baby talento dall’estero. In arrivo la spagnola Carvajal Juventus Women mercato: altro baby talento dall’estero. In arrivo la spagnola Carvajal. Playmaker classe 2008, partirà con Canzi e si unirà alla U19 Lo straordinario lavoro Vai su Facebook

Women, le convocate in Nazionale per la sosta di ottobre 2024; Caruso al Bayern Monaco, l'agente a CM: Come se Del Piero fosse andato al Real Madrid a gennaio; La storia di Arianna Caruso con la Juventus.

Juventus Women, ora è ufficiale: Caruso passa definitivamente al Bayern - Juventus Women, adesso non ci sono più dubbi: Caruso è interamente una giocatrice del Bayern Monaco, arriva l’annuncio ufficiale Attraverso un comunicato la Juventus Women ha ufficializzato la cession ... Riporta juventusnews24.com

Belgio Italia femminile 0-1: buona la prima per le Azzurre all’esordio agli Europei. Decide l’ex Juventus Women Caruso - Com’è andata L’Italia femminile ha esordito con una vittoria important ... Secondo juventusnews24.com