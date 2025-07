Tracce di due ignoti | Madonna di Trevignano le conclusioni della genetista consulente della difesa

Nell'incidente probatorio di Civitavecchia, la genetista Marina Baldi svela dettagli sorprendenti sulle tracce di Dna sulla Madonna di Trevignano. La sua analisi mette in discussione le affermazioni precedenti, evidenziando come il sangue trovato possa non appartenere direttamente all’indagata. Un risultato che potrebbe rivoluzionare il caso e aprire nuovi scenari nelle indagini. Scopriamo insieme quali implicazioni potrebbe avere questa svolta per gli imputati e la verità processuale.

Roma, 10 luglio 2025 - Sulla Madonna di Trevignano "riterrei pertanto non corretta l'affermazione "tracce di Dna da sangue appartenente alla Scarpulla, ma vi è sangue e INOLTRE vi è il Dna della indagata". Questa la conclusione di Marina Baldi, genetista, consulente per Maria Giuseppa Scarpulla, la veggente Gisella Cardia, e il marito Gianni, indagati per truffa. Oggi a Civitavecchia si è svolto l'incidente probatorio. L'avvocato Giuseppe Marazzita, che difende i coniugi, si aspetta un rinvio a giudizio. "Nei campioni la presenza di due ignoti". Nelle sue osservazioni alla relazione del perito, il professor Emiliano Giardina, la genetista sottolinea la presenza di "profili misti appartenenti a sconosciuti", insomma "individui ignoti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Tracce di due ignoti”: Madonna di Trevignano, le conclusioni della genetista consulente della difesa

