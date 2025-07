The Kind ragu’ da New Yorl a Novi ligure

Dopo venticinque anni trascorsi tra le metropoli internazionali di New York e Zurigo, Karmine Maietta, noto per essere il "re del ragù napoletano", compie una scelta destinata a lasciare il segno nel mondo dell'alta gastronomia e dell'arte dolciaria italiana. Originario di Napoli, Maietta è un personaggio che ha saputo costruire una carriera brillante unendo la tradizione culinaria partenopea all'evoluzione della cucina contemporanea, diventando un punto di riferimento per ristoratori, gourmet e critici gastronomici di mezzo mondo. Ora, il suo percorso professionale conosce una svolta importante.