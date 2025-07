Milan Theo Hernandez | La direzione che ha preso il club non rispecchia …

Il trasferimento di Theo Hernandez all'Al-Hilal segna un nuovo capitolo per il difensore francese e il Milan. Dopo anni di successi e emozioni condivise, il suo saluto sui social ha toccato i cuori dei tifosi, lasciando un ricordo indelebile. La direzione del club sembra aver preso una piega diversa da quella sperata, e ora tutti si chiedono quale sarĂ il futuro rossonero senza di lui. Un addio che apre nuove riflessioni e prospettive.

Theo Hernandez, ormai nuovo giocatore dell'Al-Hilal, ha salutato il Milan con un lungo messaggio social. Tante emozioni e non solo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Theo Hernandez: “La direzione che ha preso il club non rispecchia …”

In questa notizia si parla di: milan - theo - hernandez - direzione

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

#TheoHernandez passa all'attacco: "La mia priorità è sempre stata il #Milan, ma la direzione che ha preso il club non rispecchia i miei valori. Grazie a Paolo #Maldini" Vai su X

THEO HERNANDEZ SALUTA CON POLEMICA IL MILAN "La direzione che ha preso il club e alcune decisioni recenti non rispecchiano i valori né l’ambizione che mi hanno portato qui" Il saluto di Theo Hernandez ai rossoneri ha una nota pungente "La Vai su Facebook

Milan, Theo saluta con polemica: Direzione che ha preso il club non rispecchia valori e ambizione che mi hanno portato qui; Milan, Theo Hernandez ringrazia Maldini e attacca: Questa direzione non rispecchia i valori che mi hanno portato qui; Theo, addio polemico: “La direzione intrapresa non rispecchia i valori del Milan”. E cita Maldini.

Theo Hernandez, addio al veleno: "Milan senza valori e ambizioni" - L'esterno francese si congeda dal club rossonero con un messaggio durissimo sui propri profili social. Scrive msn.com

Milan, la stoccata di Theo Hernandez all’addio: «La direzione presa dal club negli ultimi tempi…» - Hilal: saluto sui social dove non mancano ne emozioni che stoccate Theo Hernandez ha ufficialmente detto addio al Milan, chiudendo un ciclo lungo ... Come scrive calcionews24.com