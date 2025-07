Perché Simone Cristicchi ha annullato il concerto? Il cantautore colpito dalla paralisi di Bell

Simone Cristicchi, celebre cantautore italiano, ha dovuto annullare il suo attesissimo concerto in Valle d’Aosta a causa di un’improvvisa paralisi di Bell. Un momento difficile che ha richiesto priorità alla sua salute e benessere. La comunicazione ai fan sui social ha emozionato e dimostrato il suo coraggio nel condividere questa sfida. Ma cosa significa questa condizione e come sta affrontando il cantautore la sua ripresa?

Simone Cristicchi colpito dalla paralisi di Bell: annullato il concerto in Valle d'Aosta. "È con grande dispiacere che devo annunciare che per un improvviso problema di salute sarò costretto ad annullare il concerto del 12 luglio al Forte di Bard". Con queste parole, pubblicate sui suoi profili social, Simone Cristicchi ha comunicato ai fan la cancellazione della tappa valdostana del suo "Dalle tenebre alla luce – Summer Tour 2025", prevista nell'ambito della rassegna Aosta Classica. La causa dell'annullamento è una diagnosi medica ricevuta nelle ultime ore: la paralisi di Bell, una forma di paresi temporanea del nervo facciale che provoca debolezza o blocco improvviso dei muscoli di un lato del viso.

