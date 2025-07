Calciomercato Milan pallino Nico Jackson! Nuovi contatti | le ultime da Moretto

Il calciomercato del Milan scalda i motori: Matteo Moretto aggiorna sui nuovi contatti e le strategie rossonere, con un focus speciale su Nico Jackson e le possibili opportunità in attacco. Tra indiscrezioni e trattative in corso, i tifosi sono in trepidazione: il futuro dei rossoneri si scrive ora, e ogni dettaglio potrebbe fare la differenza per la squadra di Stefano Pioli. Restate sintonizzati, perché la svolta potrebbe essere dietro l’angolo.

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sul Milan, su Archie Brown e i nomi per l'attacco e in particolare Nico Jackson. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, pallino Nico Jackson! Nuovi contatti: le ultime da Moretto

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Longari: "Milan-Jackson, i rossoneri studiano la possibilita di arrivare all'attaccante del Chelsea" - Il giornalista Gianluigi Longari, sulla piattaforma X, ha rilasciato le ultime notizie di mercato inerenti al Milan dell'ex bianconero Massimiliano Allegri. Scrive tuttojuve.com

Xhaka, Nico Jackson, Asllani, Douglas Luiz, Gila: le 5 trattative che vi siete persi oggi (08/07) - La Juventus vuole rinforzarsi a centrocampo e pensa ad un vecchio pallino del Milan: Xhaka, in uscita dal Bayer Leverkusen. Come scrive eurosport.it