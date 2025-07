Calciomercato serie C il Perugia si appresta a salutare Seghetti | con il Padova sembra fatta

il Perugia rischia di perdere uno dei suoi talenti più promettenti, ma il calciomercato di Serie C si rivela sempre più dinamico e imprevedibile. La trattativa per Seghetti potrebbe rappresentare una svolta fondamentale per entrambe le squadre coinvolte, aprendo nuovi scenari e possibilità di rafforzamento. Resta da scoprire se questa operazione andrà in porto e come influenzerà il futuro delle contendenti.

Il beneficio di inventario è d'obbligo dato che ogni trattativa non è mai da considerarsi chiusa fino a firme avvenute, ma la svolta del mercato del Perugia appare dietro l'angolo. Alessandro Seghetti, non convocato per il ritiro in Argentina, è molto vicino a trasferirsi al Padova. Ad. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

