Beukema Bologna il difensore scrive alla dirigenza | vuole solo il Napoli le ultime

Beukema Bologna, il difensore scrive alla dirigenza: desidera solo il Napoli, le ultime novità indicano un forte interesse del club partenopeo e l'ok del calciatore. La trattativa tra i due club è serrata, con il Napoli pronto a fare di tutto per assicurarsi le sue prestazioni e rinforzare la linea difensiva. La vicenda si infiamma: sarà il prossimo colpo di mercato a definire la stagione? Resta da seguire con attenzione ogni aggiornamento.

Beukema Bologna, prosegue serrata la trattativa con il Napoli che vuole il difensore e ha l’ok del calciatore: le ultime Prosegue il braccio di ferro tra Napoli e Bologna per Sam Beukema, il centrale olandese che resta una delle priorità del club partenopeo per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. La trattativa è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Beukema Bologna, il difensore scrive alla dirigenza: vuole solo il Napoli, le ultime

In questa notizia si parla di: beukema - bologna - napoli - difensore

Milan-Bologna, MOVIOLA LIVE: chiesto il rosso per Ferguson e proteste su Beukema. Ok il goal di Ndoye - Mercoledì 14 maggio alle 21:00, il match tra Milan e Bologna accende il dibattito sulla moviola, con le proteste per il possibile rosso a Ferguson e il controverso fallo su Beukema.

BEUKEMA VUOLE EVITARE IL RADUNO A CASTELDEBOLE E IL RITIRO DI VALLES, TEME LA REAZIONE DEI TIFOSI. ECCO LA RISPOSTA DEL BOLOGNA. Il difensore olandese ha chiesto al Bfc di essere ceduto al Napoli per ben tre volte negli ultimi gior Vai su Facebook

Napoli-Beukema: il Bologna rilancia Gli emiliani vogliono 31 milioni di euro più 3 di bonus Si tratta ad oltranza per arrivare al difensore. A riportarlo è Gianluca Di Marzio su Sky Sport #SSCNapoli #Beukema #CalciomercatoNapoli #Bologna Vai su X

Napoli, il Bologna alza le pretese; Napoli su Beukema, il Bologna prova a blindare il difensore con una grossa offerta; Beukema al Napoli? Il difensore è ad un passo e il Bologna ha scelto il sostituto.

Calciomercato live: Napoli-Beukema ai dettagli, Calhanoglu resta all'Inter, il Milan spinge per Jashari - Calciomercato live, le trattative di giovedì 10 luglio 2025. Riporta msn.com

Il Napoli ha alzato le offerte per Ndoye e Beukema, il Bologna fa ancora muro: la situazione (Tmw) - Gli ultimi aggiornamenti sulle trattative tra Napoli e Bologna che potrebbero portare Ndoye e Beukema all'ombra del Vesuvio. Secondo ilnapolista.it