Temptation Island primo falò e prime lacrime | il tradimento di Simone

L'edizione 2025 di Temptation Island si apre con emozioni forti e colpi di scena sorprendenti. Il primo falò delle fidanzate mette in crisi molte coppie, tra lacrime e ripensamenti, mentre il tradimento di Simone scuote gli animi. La tensione sale alle stelle, e il drama si fa sempre più intenso. La seconda puntata promette ancora più colpi di scena: cosa ci riserverà il futuro di Sonia e Simone? Restate sintonizzati.

L’edizione 2025 di Temptation Island è iniziata col botto e prosegue mantenendo alte le aspettative. Il primo falò delle fidanzate comporta già profonde crisi esistenziali e ripensamenti, e arrivano anche le prime lacrime. La vittima è Sonia B., costretta a guardare inerme il corteggiamento insistente del fidanzato nei confronti di un’altra donna. Simone entra al villaggio da single. Protagonista della seconda puntata di Temptation Island, in onda giovedì 10 luglio e come sempre condotta da Filippo Bisciglia, è stato Simone. Il personal trainer dai lunghi capelli biondi e dalle grandissime orecchie. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Temptation Island, primo falò e prime lacrime: il tradimento di Simone

"Ci ho messo tutta me stessa, fin dal primo istante". Sonia M. ha richiesto il falò di confronto anticipato. #TemptationIsland Vai su X

Le anticipazioni del 10 luglio di Temptation Island. Nella puntata di domani, rabbia, sfoghi, e un falò anticipato la faranno da padroni. Uno dei fidanzati richiederà un falò di confronto immediato con la propria compagna.

