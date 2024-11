Oasport.it - Golf: Francesco Molinari non molla ed avvicina i primi cinque alle Bermuda. Comanda Lower

Sospeso per oscurità con pochi uomini ancora in gara il secondo giro del ButterfieldChampionship 2024, torneo del PGA Tour che, come dice il nome stesso, si gioca sull’isola dell’Oceano Atlantico, precisamente a Southampton. Il comando ce l’ha Justin: per lui altro 65 dopo quello di ieri e, per conseguenza, -12 totale che gli permette di avere un minimo margine di vantaggio sugli inseguitori.I più prossimi, a -10, sono Robby Shelton e Ryan Moore, con il primo in particolare a risalire 13 posizioni con un giro in -7 (64). Ancora meglio fa Sam Ryder, che estrae un 62 con recupero di ben 51 posti ed è ora quarto assieme a Kevin Kisner: il suo -9 è il miglior score di giornata al Port RoyalCourse.Nel gruppo dei sesti a -8 c’è spazio per un finalmente pimpante, che dopo il -3 di ieri si conferma in forma grazie al -5 di oggi (66), il che lo porta a un -8 totale in compagnia di David Lipsky, Greyson Sigg (che però deve ancora chiudere il giro) e dell’altro migliore dei non americani, il tedesco Matti Schmid (-7 per lui oggi).