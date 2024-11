Thesocialpost.it - Filippo Turetta e la lista sulle abitudini di Giulia Cecchettin: “Annotava anche quanto durava la sua doccia”

Leggi su Thesocialpost.it

Nel cellulare di, detenuto per l’omicidio di, sono stati scoperti centinaia di file contenenti dettagli meticolosidella ragazza. Questi documenti inediti, rivelati per la prima volta in una trasmissione televisiva, mostrano un’ossessiva attività di controllo da parte del giovane., attualmente incarcerato a Montorio e imputato con accuse gravissime come omicidio volontario premeditato, stalking e occultamento di cadavere, aveva trasformato il suo cellulare in un diario digitale per monitorare ogni aspetto della vita di, dalla durata delle sue docce ai piccoli gesti quotidiani, fino alle interazioni con altre persone.Leggi: Chiara Petrolini, l’ultima confessione: “Ero incinta e avevo paura, ho fatto la prima cosa che mi è venuta in mente”Le annotazioni coprono un arco temporale di tre mesi, dal 31 luglio 2023, giorno in cuiaveva deciso di lasciarlo, fino al 4 novembre, una settimana prima del delitto.