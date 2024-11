Metropolitanmagazine.it - Dragon Trainer, il primo sguardo alla versione live-action del film

Empire ha condiviso unal remakedi, il famosod’animazione di DreamWorks Animation. Le foto condivise da Empire mostrano Mason Thames, giovane attore che abbiamo visto in Black Phone, nei panni di Hiccup completamente agghindato con il suo equipaggiamento vichingo mentre si trova all’interno di una fossa per draghi di Berk mentre la folla lo acclama. Il regista Dean DeBlois dirige la pellicola ed è un veterano del franchise, avendo diretto anche i tre capitoli precedenti, con Chris Sanders al suo fianco nelnel 2010. L’immagine in questione, che potete vedere qui sotto, molto probabilmente è quella in cui Hiccup deve fingere di affrontare Sdentato, anche se, come ricorderanno i fan del, Hiccup mostra ai suoi compagni Berkiani che i draghi non sono da temere.