Donnarumma Rivedo spirito Euro2020, San Siro speciale

APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – La sfida tra Italia e Francia, in programma domenica sera alle 20.45 in un Santutto esaurito, vale il primo posto nel gruppo 2 di Nations League A. In questo momento gli azzurri stanno vivendo un ottimo stato di forma e la squadra sembra essere coesa e compatta: “La differenza la sta facendo il gruppo, oltre a tutto quello che sta facendo l’allenatore e tutto lo staff – ha detto, capitano della Nazionale, in conferenza stampa -. Ha trovato la medicina giusta per metterci a posto, per far sì che l’Italia tornasse a fare l’Italia. Ci voleva una sterzata dopo l’Europeo, il difficile è continuare con le prestazioni, il nostro obiettivo ora è continuare a migliorare, a lavorare e a divertirci. Il gruppo è un gruppo sano, che si diverte, sto rivedendo lodel vecchio Europeo, ci sono tanti ragazzi che hanno voglia di indossare questa maglia, che èe ti fa dare il 300%.