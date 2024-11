Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Brahim Diaz non gioca a Madrid e lui vuole tornare: che occasione per Moncada

non sta trovando spazio nel Reale vorrebbe: che. La situazioneSi torna sempre dove si è stati bene. Con ilha vissuto momenti indimenticabili e ha stretto amicizie che vanno ben oltre il campo. E Adesso potrebbe. Stiamo parlando di, che secondo quanto riportato da un’indiscrezione della Gazzetta dello Sport, avrebbe il desiderio dire nel club di via Aldo Rossi.A, infatti, il trequartista spagnolo naturalizzato marocchino non sta trovando spazio nelle gerarchie di mister Carlo Ancelotti. E questo era preventivabile, vista la forza della rosa delle merengues. Ecco che allora, iltore è finito nella lista degli esuberi del tecnico italiano. E quale miglior strada se non quella del ritorno ao? Per Moncada, infatti, è un’occasione d’oro, visto che darebbe maggior profondità alla formazione allenata da Paulo Fonseca.