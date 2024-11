Oasport.it - ATP Finals, Jannik Sinner: “Il match poteva complicarsi, riproviamoci per la vittoria”

si giocherà di nuovo il trofeo delle ATP. Il numero 1 al mondo gioca unai limiti della perfezione contro Casper Ruud, lasciandogli soltanto tre giochi in un 6-1 6-2 senza appello in 70 minuti. E arriva ora con il vento in poppa all’ultimo atto contro Taylor Fritz, già battuto durante la fase a gironi e in un’altra finale importante, quella degli US Open.Ma l’azzurro parla ancora come un uomo in missione alla Inalpi Arena di Torino. Dopo essersi goduto quasi un minuto di standing ovation ci tiene a far sentire il proprio calore al pubblico: “Sicuramente è un’emozione bellissima, grazie. Molto speciale giocare qui per me, è un torneo per me. Lo scorso anno abbiamo perso in finale, quest’anno ci riproviamo a far meglio rispetto al 2023, ma a prescindere dal risultato è stata una settimana piena di emozioni e di momenti bellissimi, ringrazio tutto il pubblico“.