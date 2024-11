Lettera43.it - Tyson-Paul, lo youtuber contro Iron Mike: orario e dove vedere l’incontro

Il mondo della boxe si prepara per quello che, pur non mettendo in palio nessun titolo, sarà il più importante evento dell’anno. Nella notte italiana fra venerdì 15 e sabato 16 novembre, non prima delle 4 nel nostro Paese, sarà possibile risul ring l’uomo più cattivo del pianeta.si prepara a 58 anni e quasi 20 dal suo ritiro dal professionismo a indossare nuovamente i guantoni per sfidare Jakedall’enorme seguito per i suoi video legati al fitness e, ovviamente, agli sport da combattimento. I due se le sono suonate già durante il faceoff, momento in cui i due sfidanti posano uno di fronte all’altro dopo la pesa, conche ha tirato uno schiaffo aprima che la sicurezza intervenisse per sedare la rissa. Uno show tipico del pugilato, tanto che molti pensino si tratti di una scena preparata.