Titani verso un traguardo storico. In Nations League si tenta la scalata

C’è poco da girarci attorno. Questa sera allo Stadium la Nazionale di San Marino contro Gibilterrà giocherà una delle partite più importanti del calcio sammarinese. In palio il saltola Lega C della. E se la contenderanno questa sera (calcio d’inizio alle 20.45) San Marino e Gibilterra. I, dopo l’indimenticabile successo di neanche un mese fa con il Liechtenstein, hanno a loro disposizione il primo ematch point. In caso di vittoria infatti San Marino scavalcherebbe Gibilterra e si qualificherebbe con un turno di anticipo in Lega C di. "I ragazzi si stanno allenando bene – cerca di non alzare la tensione il commissario tecnico dei biancazzurri Roberto Cevoli – e sono pronti per questa gara. Sappiamo che la partita è importante, possiamo puntare a qualcosa di mai fatto prima".