Terremoto torna a tremare la terra in Italia

lain Calabria, dove proprio in queste ore è stato registrato un sisma di 3.9 con epicentro al largo della costa Calabra nord-occidentale, in provincia di Cosenza. Secondo i rilievi dell’Ingv, ilè stato registrato nella mattinata di oggi, venerdì 15 novembre, esattamente alle ore 9.05. Come spiegato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il fenomeno sismico è stato localizzato a una profondità molto elevata, l’ipocentro delinfatti si trova a oltre 280 chilometri di profondità. Leggi anche: Tragedia in una residenza per anziani a Villafranca del Ebro: dieci morti e un ferito graveLa scossa, localizzata dalla Sala Sismica INGV-Roma, è stato scarsamente avvertita dalla popolazione locale sia a causa dell’elevata distanza dell’epicentro dalle zone abitate sia per la grande profondità del fenomeno.