Lanazione.it - Prato, ecco le attività per celebrare il compleanno della Biblioteca Lazzerini

Leggi su Lanazione.it

, 15 novembre 2024 - Lafesteggia 15 anni dal suo trasferimento nella Fabbrica Campolmi. Perquesto traguardo, sabato 23 novembre lasarà animata dalle 15 in poi dae iniziative per ogni fascia d’età. Si parte con "10 foto 1 storia", il coinvolgente laboratorio gratuito di fotografia a cura dell’Associazione culturale FuoriCampo: i partecipanti andranno a caccia di storie inper costruire un vero e proprio racconto fotografico con il proprio smartphone. Potranno partecipare adulti, ragazze e ragazzi dai 14 anni in su per un massimo di 20 partecipanti (minorenni accompagnati). Basta prenotarsi scrivendo a: iscrizioni@comune..it. Il laboratorio durerà fino alle 19 e le foto scattate potranno essere utilizzate in futuro perpromozionalicon tanto di nome dell’autore.