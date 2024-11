Margaret Spada convalidato il sequestro dello studio dei Procopio | Non aveva l’autorizzazione sanitaria

Leggi su Open.online

Lodi Roma dei duehanno eseguito l’intervento risultato poi fatale per Agatanon risulta autorizzato per attività procedurali. Ad affermarlo è il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, confermando uno dei sospetti sullodi via Cesare Pavese dove a inizio novembre è stata eseguita la rinoplastica parziale sulla 22enne. «Daremo agli investigatori e ai Nas tutte le informazioni», ha detto Rocca a margine di una conferenza all’ospedale Sant’Andrea. «Da una prima analisi, non ci risulta un’autorizzazionevalida. Queste sono le informazioni che ho assunto in via sommaria. Gli uffici stanno approfondendo». Intanto il giudice delle indagini preliminari hailpreventivo del centro in zona Eur. Il rischio, secondo il pm Erminio Amelio, sarebbe quello di «reiterazione del reato».