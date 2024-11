Puntomagazine.it - Marano. In arrivo fondi da Città Metropolitana, Potere al Popolo: “Un’occasione da non perdere”

I finanziamenti provenienti da Europa, Regione e, però, iniziano ad essere tanti. Riteniamo ci sia l’opportunità di passare dalla propaganda ai fattiÈ stato il leitmotiv della campagna elettorale dello scorso anno ed è continuato ad essere l’appiglio per avere spalle coperte e coscienza pulita: “il Comune è in dissesto e l’unica possibilità è quella di accedere aextra-comunali”. E, comprendendo la difficile situazione finanziaria dell’Ente, siamo dall’inizio di quest’Amministrazione molto cauti e razionali nelle critiche .I finanziamenti provenienti da Europa, Regione e, però, iniziano ad essere tanti. Riteniamo ci sia l’opportunità di passare dalla propaganda ai fatti.E quindi accogliamo con fiducia e positività la possibilità di poter aderire ad una serie di bandi che porterebbero nelle casse comunali 130mila euro per la cultura e 260mila euro finalizzati alla valorizzazione del territorio.