Ilnapolista.it - Lotito e De Laurentiis vanno in minoranza, il fronte Inter-Juve-Galliani salva Gravina (Repubblica)

e Dein, il)Èa dare la notizia di una lettera di undici club di Serie A. Lettera in cui gli undici dicono no al al ricorso contro la Federcalcio. Come scrive il quotidiano lacon Matteo Pinci èun modo per chiudere la battaglia politica tra le squadre del campionato e la Federcalcio di Gabriele, dopo la riforma dello Statuto federale votata lo scorso 4 novembre.Racconta:La lettera è arrivata in mattinata al presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini. A firmarla erano, in ordine alfabetico, Atalanta, Bologna, Como, Fiorentina,ntus, Monza, Parma, Roma, Udinese e Venezia: poche righe, non una dichiarazione di guerra ma di intenti. In cui le squadre annunciavano l’intenzione di non votare il ricorso contro il risultato dell’assemblea della Federcalcio che ha riformato lo Statuto del calcio italiano.