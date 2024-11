Sport.quotidiano.net - L’ex Stellone:: "Loro in crisi?. Da rispettare"

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’Ascoli stasera alle 20.30, nel match contro la Vis Pesaro che aprirà ufficialmente il quadro completo della 15esima giornata del girone B di serie C, ritroverà davantiRoberto. I suoi biancorossi in questo avvio di campionato sono riusciti a sorprendere un po’ tutti con una trend che oggi li vede stazionare in piena zona playoff. Proprio tra le mura amiche la Vis ha ottenuto un grande rendimento con la bellezza di quattordici punti conquistati nei sette incontri già andati in scena al Benelli. Nell’ultima uscita stagionale la formazione pesarese è incappata in un vero e proprio incidente di percorso finito per spezzare una scia positiva che andava avanti da sette giornate. In casa della Pianese infatti è arrivata una cocente sconfitta per 2-0. Oltre all’esito negativo del match però l’allenatore romano, nella preparazione del suo undici titolare che dovrà sfidare il Picchio, è stato costretto a rivedere qualcosa anche nella scelta degli uomini da schierare dal primo minuto.