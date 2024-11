Ilrestodelcarlino.it - La crisi della Cmc. A fine mese la scadenza per proposte d’acquisto

Mancano due settimane allaper la presentazione di ulteriori offerte per il ramo Costruzioni di Cmc. È infatti stata fissato alle 22 del 30 novembre il momento nel quale si conoscerà se l’unica offerta finora presentata e accettata, quella di Icaro spv srl, sarà o meno in grado di assorbire il colosso di via Trieste senza doversi confrontare con altre realtà imprenditoriali. Un periodo denso per Cmc visto che, a pochi giorni da quella, è stata fissata pure l’udienza legata al procedimento pre-liquidativo innescatosi dopo la relativa richiesta formulata dalla procura in ragione di carenze nei pagamenti del concordato preventivo con continuità aziendale omologato il 29 maggio 2020. L’invito a farsi avanti, divulgato anche sul portale delle vendite pubbliche del ministeroGiustizia, è stato recapitato direttamente pure ad alcuni colossi del settore costruzioni: in particolare a una holding specializzata in grandi lavori la quale però è finora rimasta allastra.