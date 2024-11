Ilgiorno.it - Il Comune investe sulle scuole. Il nido Poggi verso una nuova vita

Leggi su Ilgiorno.it

Lavori in vista per il, nel rione dei Frati, chiuso da alcuni anni. La storica struttura, attualmente dismessa, tornerà dunque ad accogliere i bambini nella scuola per l’infanzia. La Giunta comunale su proposta del sindaco Emanuele Antonelli ha dato il via libera ai lavori di manutenzione straordinaria che permetteranno di riaprire la palazzina in via Ponchielli. "Dopo qualche anno di chiusura – fanno sapere da Palazzo Gilardoni – ospiterà una sezione primavera per 25 bambini, 4 insegnanti e 2 ausiliari". Sarà dunque riconvertito a scuola dell’infanzia. Nella stessa seduta l’approvazione di un altro progetto di manutenzione straordinaria degli immobili scolastici di proprietà comunale. Si tratta delleAda Negri, l’edificio necessita di interventi alla copertura a falde inclinate e al sistema antincendio per un importo complessivo di 375 mila euro.