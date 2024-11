Davidemaggio.it - Il cast di Io Canto Senior

Archiviato un Io, ne arriva un altro. Via i baby talenti, arrivano gli over nella prima edizione di Io. Non cambia il conduttore, Gerry Scotti, mentre sul frontec’è da registrare una variazione.Giuria di IoLa giuria si riduce da cinque a tre elementi. Confermati Orietta Berti, Fabio Rovazzi e Claudio Amendola, assenti Michelle Hunziker e Al Bano. Coach di IoNulla cambia sul fronte coach. A capitanare le squadre di over: Anna Tatangelo, Benedetta Caretta, Cristina Scuccia, Fausto Leali, Lola Ponce e Mietta. Già iniziate le registrazioni di IoIoarriverà prossimamente sulla scia di The Voicee di IoGeneration e IoFamily. Le registrazioni sono iniziate. Alcuni concorrenti sono stati già presentati durante IoGeneration.