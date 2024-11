Superguidatv.it - Ghali torna a Milano con il suo Live 2024: scaletta del concerto sold out all’Unipol Forum

per una terza dataout del suoTOUR: ladelin progamma stasera, venerdì 15 novembrea “casa mia”, il terzoout aC’è grande attesa per la terza data delTOURdiin programma venerdì 15 novembredi. Il rapper sulla scia dei successi di “Casa mia” e “Paprilka” è pronto per il suo terzodopo iout di fine ottobre. Uno show internazionale, una grande macchina produttiva monumentale, guidata dal Direttore Creativo Simone Ferrari per Balich Wonder Studio, che strizza l’occhio ai grandi show oltreoceano. Unacomposta da 30 brani che hanno segnato la vita artistica e personale diper l’occasione è pronto a riportare il deserto all’interno dei palasport, con tanto di vere dune che l’artista percorre e plasma intorno a sé, calando lo spettatore in una dimensione immaginifica.