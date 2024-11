Oasport.it - Chi affronterà Sinner in semifinale alle ATP Finals? Le possibili ipotesi

Jannikha centrato il primo obiettivo in queste ATP2024: raggiungere le semifinali. L’ha fatto in maniera autorevole il n.1 del mondo, ottenendo tre vittorie in altrettanti incontri e senza cedere alcun set. L’ultimo a cadere sotto i colpi del pusterese è stato il russo Daniil Medvedev, per questo eliminato dal Master. La situazione nel gruppo “Ilie Nastase” è stata la seguente:in testa e l’americano Taylor Fritz secondo.Sulla base di questi piazzamenti, contro chi giocherà Jannik lasabato 16 novembre? Dando uno sguardo al gruppo “John Newcombe” si può considerare che il tedesco Alexander Zverev sia in una situazione molto simile a quella dell’altoatesino, prima di giocare contro Medvedev, ovvero a un set dalla conquista del primato del girone. Saschaperò lo spagnolo Carlos Alcaraz.