Gaeta.it - Cerveteri approva variazioni significative al bilancio per potenziare le politiche sociali

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il Consiglio Comunale diha preso un’importante decisione nel corso della seduta del 14 novembre. Con l’zione all’unanimità dellealprevisionale, l’ente locale ha destinato risorse cruciali per sostenere lee i servizi dedicati alle fasce vulnerabili della popolazione. Questo intervento non solo conferma la forza finanziaria del Comune, ma sottolinea anche l’impegno costante nell’assistenza alle categorie più deboli.Stanziamenti e risorse destinate alleDurante il dibattito in aula, è emerso chiaramente il focus dell’Amministrazione sulle: sono stati messi a disposizione ben 144 mila euro per i progetti legati al Piano di Zona, che vedonotornare ad essere Comune Capofila.