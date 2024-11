Agi.it - Bimba di 18 mesi muore per aver ingoiato una pila, era stata ricoverata e dimessa

Leggi su Agi.it

AGI - Aveva ingerito una piccolaladi un anno e mezzo morta alcuni giorni fa all'ospedale di Massa dove eratrasferita in elisoccorso dall'ospedale Le Scotte di Siena. A ricostruire l'accaduto, sul quale la procura di Massa Carrara ha aperto un'inchiesta, è la Aou di Siena. "La bambina - si legge in una nota - era arrivata all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena in gravi condizioni a causa dell'ingerimento di una piccola, risalente a diversi giorni precedenti all'arrivo in ospedale. La bambina, dopo tutti gli accertamenti, èsottoposta ad intervento di asportazione del corpo estraneo e sono stati seguiti tutti i protocolli previsti in questi casi, ma le sue condizioni sono successivamente peggiorate, probabilmente a causa delle sostanze rilasciate dallache hanno avuto poi un effetto lesivo sull'aorta".