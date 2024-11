Terzotemponapoli.com - Bava: “Buongiorno tra i 5 migliori d’Europa, futuro capitano del Napoli”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Nel corso di Punto Nuovo Sport, Massimo, ex direttore sportivo del Torino, ha parlato con entusiasmo di Alessandro, giovane difensore che ha contribuito a scoprire insieme a Silvano Benedetti.ha elogiato il giocatore per le sue qualità, definendolo tra i cinquedifensori, un titolo che sottolinea non solo la sua bravura ma anche il suo potenziale di crescita. “sta finalmente ricevendo la consacrazione che merita”, ha affermato, riconoscendo un netto miglioramento nelle sue prestazioni in campo.Il Ruolo dele della LeadershipUno degli aspetti più rilevanti sollevati dariguarda il passaggio dial, dove il giovane difensore ha trovato un ambiente ideale per crescere. Secondo, l’allenatore del, Rudi Garcia, sta svolgendo un ruolo fondamentale nel miglioramento tecnico e nella crescita della leadership di