Nerdpool.it - Bao Publishing presenta Salva il mondo all’ultimo canestro vol.1 di Nemu Yoko

La Terra rischia di essere distrutta e il destino del nostro pianeta è nelle mani di un club di basket femminile del liceo, che dovrà a tutti i costi vincere un torneo. Tra primi amori, ansie per il futuro e divinità sgangherate, riusciranno nell’impresa? La mangakaracconta l’adolescenza e lo sport con una storia irresistibile e sopra le righe.Una storia che sfida i generi: manga scolastico e sportivo con una trama sovrannaturale!BAOè lieta di annunciare un nuovo titolo della linea Aiken, il manga di BAO:ilvol.1 di.Le ragazze del club di basket di un liceo di periferia vengono avvicinate da un misterioso individuo – che prima di iniziare a comportarsi in modo strano avevano già soprannominato Bono Da Paura – che sostiene di essere una divinità e che se loro non vinceranno il torneo di basket, la Terra verrà distrutta.