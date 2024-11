Romadailynews.it - Arrestato 32enne a Roma: oltre 6 kg di droga nascosti in un box

Leggi su Romadailynews.it

L’uomo individuato grazie a un mazzo di chiavi con etichetta sospettaUn normale controllo stradale si è trasformato in un’operazione di sequestro per6 kg di sostanze stupefacenti nella capitale. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Appio Nuovo hanno fermato un’autovettura con a bordo un 21enne che, alla richiesta di alt, ha tentato di fuggire in retrcia, tamponando un veicolo. Dopo essere stato fermato, l’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto un mazzo di chiavi con l’etichetta “BOX 16”, che ha subito destato sospetti.Gli agenti, collegando le chiavi al sospetto di presenza di, hanno individuato il box, all’interno del quale erano conservati strumenti tipicamente usati per lo spaccio, tra cui un frigorifero per l’hashish, un trolley, e attrezzature per il confezionamento.