Rompipallone.it - Addio Vlahovic e nuovo bomber: la Juventus lo ha già scelto

Leggi su Rompipallone.it

verso l’alla, i bianconeri a caccia dell’erede: nome pazzesco per le prossime sessioni di mercatoIl suo arrivo alla, quasi tre anni fa, era stato accompagnato da notevoli aspettative. Che soltanto in parte si sono tradotte in pratica. Ci si attendeva di più dain bianconero, anche se nel complesso i suoi numeri non possono certo essere considerati negativi. E anche in questo avvio di stagione, il serbo il suo contributo lo sta dando, essendo andato a segno 9 volte, già la metà dei centri di tutta la scorsa stagione. Ma per tanti motivi, il suo futuro sembra lontano da Torino.Thiago Motta sta lavorando su di lui, apprezza il suo impegno e sta provando a farne il centravanti ideale per la sua squadra, ma con risultati alterni. Va da sé che questo a maggior ragione diventa un periodo di riflessioni importanti sul giocatore, anche perché sullo sfondo c’è sempre un rinnovo di contratto molto in salita.