Ad Albino al via Bimbi a teatro rassegna di spettacoli per famiglie

. In partenza domenica 17 novembre 2024 lateatrale per2024-2025”. L’Assessorato alla Cultura del Comune die la compagniaProva di Bergamo propongono lateatrale “” presso l’auditorium “Benvenuto e Mario Cuminetti” di, in Via A. Moro 2/4.Domenica 17 novembre 2024 ore 16.30: CARO LUPO di di Drogheria Rebelot con Miriam Costamagna, Andrea Lopez Nunes, Giacomo Occhi regia e drammaturgia Nadia Milani ideazione Miriam Costamagna, Andrea Lopez Nunes.In una buffa casa in mezzo al bosco si sono appena trasferiti la mamma, il papà e la piccola Jolie, che ben presto però si accorge di una presenza insolita tra gli alberi. Quando il suo pupazzo preferito Boh scompare, la bambina decide di partire verso l’ignoto e addentrarsi nel buio, per arrivare a scoprire che la paura, una volta addomesticata, può diventare piccola e preziosa.