Aareal Bank grantisce 1575 milioni di euro a Castello sgr per il rifinanziamento di Star II

Gaeta.it - Aareal Bank grantisce 157,5 milioni di euro a Castello sgr per il rifinanziamento di Star II

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, istituto bancario tedesco, ha recentemente conseguito un importante successo nel settore immobiliare fondiario, erogando 157,5diper ildel fondoII, gestito dasgr. Questo fondo d’investimento alternativo immobiliare conserva nel suo portafoglio proprietà strategiche, tra cui rinomati hotel situati nelle affascinanti città di Firenze e Roma.Dettagli dell’operazione diL’importo appena concesso si aggiunge ai 143digià ricevuti in precedenza. La somma del finanziamento sarà destinata in parte al rimborso delle spese di acquisizione legate all’hotel InterContinental Rome Ambasciatori Palace, un’icona storica di via Veneto, e all’Anglo American Hotel Florence, parte della Curio Collection by Hilton, che ha recentemente aperto i battenti.