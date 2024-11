Dilei.it - Verza, come cucinarla in modo veloce e gustoso

Leggi su Dilei.it

Tra gli ortaggi che possiamo portare sulla nostra tavola in autunno e in inverno troviamo la: è ricchissima di vitamine e di minerali, fa bene al corpo e all’anima, dal momento in cui possiamoin tanti modi gustosi e anche piuttosto veloci. Ovviamente, prima di metterla in padella, dobbiamo pulirla e successivamente possiamo scegliere il metodo di cottura. Eccocucinare la: tanti consigli e trucchi per chi non può farne a meno.pulire laNon c’è una differenza tra lae il cavolo: parliamo, infatti, di due varianti che indicano la medesima varietà di cavolo. Questo ortaggio tipicamente invernale è facile da pulire: la prima operazione è di metterlo sul tagliere, per poi procedere al taglio della base del torsolo, che è quella più dura. In seguito, provvediamo a rimuovere le foglie esterne, quelle che appaiono più sciupate.