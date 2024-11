Ilveggente.it - Sinner-Medvedev, Atp Finals: orario, diretta tv in chiaro, streaming, pronostico

è un match valido per la fase a gruppi delle Atp2024:, statistiche, notizie, pronostici,tv e.La semifinale è a un passo, ma per essere sicuro di superare il girone come primo Jannikè chiamato ad un ultimo sforzo: battere Daniil. In realtà, grazie alle due vittorie senza sbavature contro l’australiano de Minaur (6-3 6-4) e contro lo statunitense Fritz (doppio 6-4), il numero uno al mondo potrebbe staccare il pass per il turno successivo anche in caso di sconfitta nel match con il russo., Atptv in– Il Veggente (Ansa)Per fare festa all’azzurro basterebbe sostanzialmente vincere un set contro. Diverrebbe ininfluente, in quel caso, anche un’eventuale (e probabile) successo di Fritz nella sfida con de Minaur, in campo nel primo pomeriggio.