Quattro assalti, due a segno. Farmacie sotto attacco

e Pier Giorgio Ruggeri Altre trenel Lodigiano e una nel Cremasco sono finite nel mirino dei malviventi, nella notte tra martedì e ieri. Il modus operandi è stato lo stesso usato in altre occasioni, ossia viene alzato un tombino e viene usato come un ariete scagliandolo contro la vetrata o la saracinesca, fino a quando si riesce a sfondare e a entrare all’interno. In provincia di Lodi glisono stati compiuti alla Farmacia Comunale Bongiorni di Boffalora D’Adda e alla Agellum e alla Mortari di Zelo Buon Persico. Solo in quest’ultima farmacia i ladri sono riusciti effettivamente ad entrare, alle 1.30 circa, sfondando la vetrata principale e impossessandosi del fondo cassa. Non parrebbe che sia stato trafugato nessun farmaco. Pesanti i danni. Le forze dell’ordine sono state chiamate sul posto dal sistema d’allarme interno.